Com apoio da CBF, reforma do Estádio Portal da Amazônia avança com implantação de irrigação e revitalização dos vestiários em Vilhena

O Estádio Municipal Deputado Arnaldo Lopes Martins, conhecido como Portal da Amazônia, em Vilhena, passa por uma ampla reforma estrutural, com destaque para a implantação de um moderno sistema de irrigação no gramado e a revitalização completa dos vestiários.

Os trabalhos tiveram início nesta semana e seguem em ritmo acelerado, mesmo com o período de chuvas.

Conforme informou o desportista Natal Pimenta Jacob (Natalzinho), diretor das categorias de base da Federação de Futebol do Estado de Rondônia (FFER), a empresa responsável já está em atividade no local executando os serviços.

A modernização inclui a instalação de um sistema de irrigação definitivo, substituindo improvisos utilizados anteriormente, além da readequação dos vestiários para melhor atender atletas e equipes técnicas.

Natalzinho destacou que as obras são custeadas com recursos oriundos da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), obtidos graças ao empenho do presidente da FFER, Heitor Costa. Ele também agradeceu ao presidente da CBF Samir Xaud e Bruno Costa, diretor da CBF e vice-presidente da FFER, e ao responsável pelo acompanhamento técnico dos projetos, Fabrício Nogueiras, pelo suporte no andamento das melhorias.

O diretor também ressaltou o apoio do prefeito Flori e do secretário municipal de esporte, Silmar, que garantiram as condições necessárias para a realização da obra e para a continuidade das atividades no estádio. Com a reforma, o Portal da Amazônia permanecerá apto a sediar futuras competições das categorias de base da FFER.

Segundo Natalzinho, as melhorias reforçam a expectativa de que, no futuro, Vilhena possa voltar a integrar o cenário do futebol profissional em Rondônia.