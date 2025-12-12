Deputada Rosangela Donadon convida população para Feira Empreendedora Festival neste sábado em Cabixi

A deputada estadual Rosangela Donadon (União Brasil) convida toda a população de Cabixi para participar da Feira Empreendedora Festival – Circuito Cone Sul, que acontece neste sábado, dia 13 de dezembro, a partir das 16h.

O evento será realizado na Avenida Tapajós com a Avenida Tupinambás, reunindo empreendedores, artesãos, produtores, comerciantes e artistas da região, além de uma programação cultural diversificada, com destaque para o Festival de Talentos, aberto à participação da comunidade.

Os participantes do Festival de Talentos concorrerão à classificação para a grande final em Vilhena, que contará com premiação em dinheiro, sendo R$ 10.000 para o primeiro lugar, R$ 6.000 para o segundo e R$ 4.000 para o terceiro.

A Feira Empreendedora Festival tem sido um grande sucesso nas cidades por onde já passou, estimulando o empreendedorismo local, a geração de renda e o fortalecimento da economia regional. Em edições anteriores, os expositores registraram excelentes resultados de vendas, especialmente nos ramos alimentício, artesanato, produtos regionais e outros segmentos, consolidando o evento como uma importante vitrine para pequenos negócios.

Segundo a deputada Rosangela Donadon, a feira é uma ação concreta de incentivo à economia local e à cultura. “É gratificante ver o resultado positivo para quem expõe e para quem participa. Convido cada família de Cabixi para prestigiar esse grande evento e fortalecer nossos empreendedores”, destacou.

A Feira Empreendedora Festival integra o Circuito Cone Sul, iniciativa que percorre diversos municípios com o objetivo de promover integração regional, valorizar talentos locais e impulsionar o desenvolvimento econômico.

Rosangela Donadon reforçou que o evento foi pensado para toda a família e reafirmou seu compromisso com ações que fortalecem o empreendedorismo, a cultura e a geração de renda nos municípios do Cone Sul.

Inscrições para barracas e Festival de Talentos através do (69) 99289-7414, com Dhaiane.