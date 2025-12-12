Família de Pernambuco busca por parente desaparecido há quase 30 anos e que pode estar vivendo em Vilhena

A família de Lourinaldo Manoel da Silva, hoje com 63 anos, natural de Caruaru (PE), está em busca de informações sobre seu paradeiro após quase 30 anos de desaparecimento.

De acordo com o sobrinho, Anderson Pinheiro, o último indício concreto sobre a localização do familiar aponta para a cidade de Vilhena (RO).

Segundo Anderson, a família soube, há algum tempo, que Lourinaldo teria vivido no município, informação que ganhou força após a identificação de um CNPJ registrado em nome dele com endereço comercial em Vilhena.

O registro está vinculado ao seguinte endereço: Rua Trezentos e Catorze, nº 7180, Parque Industrial Tancredo Neves, Vilhena – RO, CEP 76987-818.

A família informou que Lourinaldo trabalhava como fotógrafo ambulante, viajando entre cidades e oferecendo seus serviços de porta em porta. Ele desapareceu após sair do Maranhão, local onde estava na época, e nunca mais retornou.

Com base nos dados encontrados, familiares conseguiram localizar também um endereço residencial no Bairro Vila Operária, em Vilhena. No entanto, ao terem acesso ao local através de uma pessoa que os está ajudando na busca, constataram que a casa atualmente está abandonada.

A família tem contado com ajuda com um mototaxista vilhenense, que, sensibilizado pela situação, procurou o Site Extra de Rondônia para ajudar na divulgação.

A família reforça que qualquer informação é importante, mesmo que antiga. Tios e sobrinhos agradecem desde já a colaboração de quem puder ajudar na localização de Lourinaldo Manoel da Silva, que hoje teria 63 anos.

Informações podem ser repassadas pelos contatos:

(81) 9 9194-3069 e (81) 9 9215-7947