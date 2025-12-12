Formatura do Programa Bombeiro Mirim marca encerramento de atividades em Vilhena

O Programa Educacional Bombeiro Mirim (PROEBOM) é desenvolvido por meio de parceria entre o Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia (CBMRO), a Secretaria de Estado da Assistência Social (SEAS) e a Secretaria de Estado da Educação (SEDUC), atendendo os municípios de Ariquemes, Distrito Bom Futuro/Ariquemes, Cacoal, Colorado do Oeste, Guajará-Mirim, Jaru, Ji-Paraná, Ouro Preto, Pimenta Bueno, Porto Velho, Rolim de Moura, São Miguel do Guaporé e Vilhena.

O objetivo é a formação de Pelotões de Bombeiros Mirins, proporcionando o desenvolvimento da personalidade e das potencialidades de crianças e adolescentes de 11 a 17 anos, por meio de atividades sociais e pedagógicas.

As Bases Curriculares do PROEBOM abrangem temas relacionados à formação cidadã, como ética, respeito à pluralidade cultural, preservação do meio ambiente, noções de primeiros socorros, prevenção a incêndios, educação no trânsito e ações básicas de saúde. O conteúdo busca promover a inserção dos jovens no mundo contemporâneo de forma consciente, crítica e transformadora.

Inicialmente voltado à escola Wilson Camargo, indicada pela SEDUC, o Programa posteriormente abriu vagas para estudantes de outras unidades da rede pública. A turma deste ano encerra com a formação de 21 Bombeiros Mirins, que ao longo das atividades receberam instruções e vivências voltadas ao civismo, cidadania e responsabilidade social.

O PROEBOM trabalha para oferecer um ambiente saudável, fortalecer a autoestima e promover a valorização pessoal dos participantes, além de incentivar a cooperação e o comprometimento com a comunidade. Para isso, conta com atividades de rotina do Corpo de Bombeiros Militar, práticas esportivas, oficinas pedagógicas e palestras conduzidas por uma equipe multidisciplinar composta por profissionais convidados e instrutores especializados.

O encerramento das atividades deste ano será marcado pela formatura neste sábado, com cerimônia voltada aos familiares e profissionais envolvidos. Para 2026, a previsão é de abertura de novas vagas já no início de abril, com oferta inicial de pelo menos 35 oportunidades para alunos da rede pública de ensino.

