Homem é detido por desacato após ofender policiais durante patrulhamento em Vilhena

Na madrugada desta sexta-feira, 12 de dezembro de 2025, um homem foi detido por desacato à autoridade durante patrulhamento de rotina realizado pela Polícia Militar na Avenida Melvin Jones, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pelo Extra de Rondônia, o suspeito estava sentado em uma mesa próxima à calçada quando, ao avistar a viatura policial, passou a proferir palavras ofensivas e de baixo calão contra os policiais, em voz alta, com a clara intenção de que as ofensas fossem ouvidas pela guarnição. Pessoas que estavam próximas chegaram a repreendê-lo em razão da conduta.

Diante da situação, os policiais retornaram e realizaram a abordagem. Durante o procedimento, o homem manteve comportamento desrespeitoso, respondendo aos questionamentos em tom de deboche e depreciação, além de aparentar visível estado de embriaguez.

A equipe policial ofereceu a possibilidade de assinatura de um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), o que foi recusado pelo suspeito, que alegou conhecer seus direitos e não demonstrou intenção de colaborar.

Em razão dos fatos, o homem foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada e as providências legais cabíveis foram adotadas.