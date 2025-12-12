Homem é levado à delegacia após mulher suspeitar que era observada enquanto trocava de roupa em Vilhena

Na noite de quinta-feira, 11 de dezembro de 2025, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência envolvendo suspeita de violação de privacidade em uma residência localizada na Avenida Carmelita Fermina dos Anjos, no setor Zico, em Vilhena.

Segundo apurou o Extra de Rondônia, a vítima relatou que estava em seu quarto trocando de roupa por volta das 21h quando, ao olhar pela janela, percebeu que o vizinho estaria espiando pelo muro, observando-a enquanto estava nua. A situação teria causado constrangimento imediato. Ao notar que havia sido visto, o suspeito teria se abaixado.

A mulher informou ainda que essa não teria sido a primeira vez que o vizinho adotou esse tipo de comportamento. Temendo pela própria privacidade e pela segurança de suas filhas, ela decidiu acionar a Polícia Militar para o registro da ocorrência.

Os policiais localizaram o acusado em sua residência, ao lado do imóvel da vítima. Ele negou os fatos e alegou que, caso alguém estivesse espiando, poderia se tratar de uma terceira pessoa que teria invadido seu quintal.

Diante das versões apresentadas, ambas as partes foram conduzidas à Delegacia de Polícia Civil, onde foram apresentadas à autoridade policial para as providências legais cabíveis e apuração dos fatos.