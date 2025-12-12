Ieda Chaves destina mais de R$ 360 mil ao 1º Festival Empreende Mulheres BVQQ em Porto Velho

Realizado pela Associação Cultural Banda do Vai Quem Quer (ACBVQQ), o 1º Festival Empreende Mulheres BVQQ – Negócios, Inovação e Cultura Feminina recebeu uma emenda individual da deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil) no valor de R$ 361 mil. O evento começa nesta sexta-feira (12) e segue até domingo (14), com entrada gratuita, das 18h às 22h, na Praça Aluízio Ferreira, em Porto Velho.

Para a parlamentar, o festival assume um papel transformador e inspirador, dando visibilidade às mulheres como agentes de inovação, geração de renda e desenvolvimento sustentável. “Persistem desafios estruturais que limitam o avanço dos empreendedores, sobretudo para o público feminino. Sabemos que há acesso limitado ao crédito, baixa formalização de microempreendimentos, escassez de capacitação técnica e digital e sub-representação feminina em espaços de decisão e inovação, entre outros fatores”, afirmou Ieda Chaves.

O Empreende Mulheres BVQQ contará com trinta estandes exclusivos para mulheres empreendedoras, além de oficinas, mentorias, palestras, painéis de discussão e atividades culturais voltadas à formação e ao fortalecimento de lideranças femininas.

Inovação e economia criativa

Já a presidente da ACBVQQ, Sicília Maria Andrade, destacou que “o evento representa uma iniciativa inovadora voltada ao fortalecimento do empreendedorismo criativo rondoniense, integrando a tradicional Banda do Vai Quem Quer à promoção de negócios, inovação e economia criativa”.

Parceiros e fomento

O recurso para a organização do evento é oriundo do Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico (Sedec/RO), e conta com a parceria do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae/RO).

Contexto econômico

O fomento ao empreendedorismo feminino é estratégico para a capital, onde os setores de comércio e serviços representam cerca de 70% da economia local. Dados recentes da Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Cidade (Semdec) e da Junta Comercial de Rondônia (Jucer) mostram um forte crescimento empresarial. Porto Velho registrou 5.800 novos registros empresariais apenas no primeiro semestre de 2025, o que representa um crescimento de 29,17% em comparação ao ano anterior.