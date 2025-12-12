Mãe relata furto de bicicleta elétrica e levanta debate sobre mobilidade e segurança em Vilhena

A mãe de uma adolescente vilhenense procurou o Extra de Rondônia para relatar o furto da bicicleta elétrica da filha, ocorrido no dia 10 de dezembro de 2025, em frente a uma escola e a uma base policial, em Vilhena.

O caso motivou um desabafo no qual ela amplia a discussão para temas relacionados à mobilidade urbana, segurança e condições de deslocamento dos jovens na cidade.

Segundo R.S., o episódio, embora pessoalmente difícil, trouxe a oportunidade de refletir sobre o uso de bicicletas elétricas por adolescentes — assunto que tem gerado debates em Vilhena. Ela afirma que parte das críticas ignora aspectos sociais que afetam diferentes gerações.

A moradora lembra que, no passado, muitos jovens percorreram longas distâncias de bicicleta para conciliar trabalho e estudo, sem alternativas de mobilidade mais confortáveis. Para ela, a popularização das bicicletas elétricas representa um avanço por oferecer mais dignidade no deslocamento diário.

R.S. também menciona que o Estado reconhece a autonomia dos jovens ao permitir que participem do processo eleitoral a partir dos 16 anos, reforçando que, com orientação adequada, eles também podem utilizar meios de transporte leves, como bicicletas elétricas.

ESCOLA AUTORIZARIA GUARDAR BICICLETAS APENAS DE ALUNOS COM HABILITAÇÃO

Ao buscar alternativas para garantir mais segurança ao veículo da filha, R.S. afirma ter sido informada pela direção da escola que apenas estudantes com carteira de habilitação poderiam guardar suas bicicletas elétricas dentro do pátio.

Embora compreenda a necessidade de organização interna, ela avalia que a regra pode tornar mais vulneráveis justamente os jovens que ainda não atingiram a idade mínima para obter habilitação, obrigando-os a deixar seus veículos na rua.

REFLEXÕES SOBRE TRÂNSITO, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA

No texto enviado, a mãe argumenta que comportamentos imprudentes no trânsito ocorrem em todas as faixas etárias e que medidas restritivas não seriam a solução mais eficiente. Ela defende ações voltadas para educação, diálogo entre famílias e instituições e políticas que acompanhem as transformações da mobilidade urbana.

A bicicleta elétrica, segundo R.S., é um recurso importante não apenas pela praticidade, mas também pelos benefícios sociais e ambientais. Para integrá-la com segurança ao cotidiano, ela aponta a necessidade de colaboração entre escolas, órgãos públicos e comunidade.

A mãe encerra dizendo esperar que o caso contribua para discussões construtivas e para o aperfeiçoamento de medidas que garantam segurança, respeito e equidade aos jovens que utilizam esse tipo de transporte em Vilhena.