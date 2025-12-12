PF deflagra operação contra uso indevido de símbolos e falsa identidade policial em RO

A Polícia Federal (PF), deflagrou na manhã desta sexta-feira, 12 de dezembro de 2025, a Operação APATE, com o objetivo de combater o uso indevido de símbolos institucionais e a falsa personificação de autoridade policial em aplicativos e plataformas digitais.

A investigação teve início após a identificação de um perfil em rede social que utilizava fotografias com vestimentas, distintivos e insígnias semelhantes às da Polícia Federal, além da exibição de arma de fogo ou simulacro, com o propósito de transmitir aparência enganosa de legitimidade funcional.

As diligências preliminares permitiram identificar o responsável pelo perfil e confirmar a utilização indevida de símbolos protegidos pela legislação federal.

O avanço das apurações revelou a possível existência de materiais utilizados para reforçar a falsa identidade, como distintivos, fardamento e dispositivos eletrônicos destinados à produção e divulgação das imagens.

Diante desses elementos, foram representadas e deferidas medidas cautelares de busca e apreensão em endereços vinculados ao investigado, visando à localização de objetos, dispositivos e demais elementos probatórios relacionados às condutas ilícitas.

A 7ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária de Rondônia autorizou a ação deflagrada nesta data. As investigações prosseguem com a análise do material apreendido.

Os envolvidos poderão responder pelo crime de uso indevido de símbolos públicos, além de outros delitos que possam ser identificados no decorrer das apurações, cuja pena pode chegar a seis anos de reclusão.