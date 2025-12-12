PM prende suspeito com drogas e dinheiro durante operação contra crime organizado em Vilhena

Na manhã desta sexta-feira, 12 de dezembro de 2025, a Polícia Militar prendeu um homem durante a operação Quimera, deflagrada com o objetivo de combater o crime organizado e cumprir mandados de prisão expedidos pelo Poder Judiciário, em Vilhena.

Conforme informações apuradas pelo Extra de Rondônia, os policiais cumpriam ordem judicial quando, na residência de um dos alvos, visualizaram substância entorpecente sobre um balcão. Diante da situação, foi solicitado apoio de outras viaturas e da equipe do canil.

Durante as buscas, o cão farejador indicou a presença de drogas em um dos cômodos do imóvel. No local, os policiais encontraram três porções de substância análoga ao crack, totalizando aproximadamente 27 gramas, além de uma porção de substância análoga à maconha, pesando cerca de 38 gramas. Os entorpecentes estavam embalados e fracionados de forma característica do comércio ilícito.

No mesmo ambiente, também foram apreendidos R$ 677 em dinheiro, em notas diversas, dois aparelhos celulares, um relógio e uma bicicleta, cuja propriedade foi atribuída ao suspeito.

Diante da materialidade e das circunstâncias que configuram, em tese, o crime de tráfico de drogas, foi dada voz de prisão ao homem, que teve seus direitos constitucionais informados. Em seguida, ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, em plenas condições físicas, onde foi apresentado à autoridade policial para as providências legais cabíveis.