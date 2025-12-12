Polícia apreende arma e munições durante cumprimento de mandado em Vilhena

Nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira, 12 de dezembro, uma ação integrada entre Polícia Militar e Polícia Civil resultou na apreensão de uma arma de fogo e dezenas de munições durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão no âmbito da Operação Quimera, em Vilhena.

A operação tem como foco o enfrentamento à organização criminosa conhecida como Comando Vermelho.

Segundo apurado pelo Extra de Rondônia, as equipes se deslocaram até o endereço alvo do mandado, localizado na Rua RF-10, no bairro Florença.

A ação foi coordenada pelo delegado Mayckon Pereira, com a presença de testemunhas legais, como determina a legislação. Para garantir a segurança da operação e cumprir a ordem judicial, os policiais precisaram transpor o muro da residência e arrombar a porta de acesso.

No imóvel estava uma mulher que acompanhou toda a diligência. O principal alvo da medida, apontado como integrante da organização criminosa, não foi encontrado. A ocupante da casa informou que ele estaria trabalhando em uma fazenda, sem fornecer mais detalhes.

Durante a busca minuciosa, os agentes localizaram no guarda-roupa do casal uma pistola Taurus PT92, calibre 9mm, com número de série suprimido nesta divulgação, além de quatro carregadores, um carregador rápido, uma empunhadura sobressalente, 41 munições calibre 9mm e cinco munições calibre .380. Parte das munições estava acondicionada em cartela, outras no carregador acoplado à arma e o restante dentro de uma bolsa de pano junto aos carregadores.

Também foi apreendido um aparelho celular que será analisado pela Polícia Civil. A forma de armazenamento do material — guardado em gaveta de uso comum — indicou que a moradora tinha conhecimento da existência da arma e dos acessórios. Ela confirmou que sabia da posse do armamento pelo marido, mas afirmou nunca ter questionado se era regularizado.

Diante das evidências, a mulher foi conduzida à Delegacia por possível infringência aos artigos 12 e 16 do Estatuto do Desarmamento.

A ação retirou de circulação um armamento de alto poder ofensivo e reforçou os elementos investigativos da Operação Quimera, que segue em andamento.