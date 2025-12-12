Pré-candidato ao Senado, Acir Gurgacz confirma participação na “Caminhada da Esperança” neste sábado em Vilhena

O ex-senador Acir Gurgacz está convocando lideranças políticas e comunitárias de Vilhena e de todo o Cone Sul de Rondônia para a “Caminhada da Esperança”, um evento de articulação política programado para este sábado, 13 de dezembro.

O encontro, que será realizado em Vilhena, é visto pelo grupo como um passo estratégico para a organização das eleições de 2026.

A “Caminhada da Esperança” é um movimento promovido por uma frente ampla que reúne nove partidos de diferentes espectros: MDB, PT, PDT, PSB, PSOL, Partido Verde, PCdoB, Cidadania e Rede. O objetivo é ampliar o diálogo e fortalecer as ações conjuntas entre essas siglas. O movimento já percorreu outras regiões do estado e agora foca em consolidar o apoio no Cone Sul.

O evento em Vilhena deve reunir representantes de municípios vizinhos como Chupinguaia, Corumbiara, Cerejeiras, Colorado do Oeste, Pimenteiras e Cabixi.

O encontro contará com a participação de figuras importantes do cenário político estadual, caso do senador Confúcio Moura (MDB), uma das principais lideranças da frente.

A programação prevê discussões sobre o desenvolvimento regional e a articulação política, além de entrevistas coletivas com a imprensa para detalhar as metas do movimento progressista.

PRÉ-CANDIDATURA AO SENADO

Em paralelo à mobilização regional, Acir Gurgacz confirmou ao Extra de Rondônia sua pré-candidatura ao Senado nas eleições de 2026. Ele afirmou que a candidatura já vinha sendo discutida nos bastidores do bloco de centro-esquerda.