Thiago Flores garante avanços e Vilhena passa a oferecer exames de alta complexidade pelo SUS

O município de Vilhena passa a contar, a partir de agora, com exames e procedimentos de hemodinâmica cardiológica, neurológica e vascular ofertados pelo SUS, graças à articulação do deputado federal Thiago Flores (Republicanos/RO) com o secretário de Saúde de Rondônia, Jefferson Rocha.

A habilitação do Hospital Cooperar representa um avanço histórico para o Cone Sul. Antes, pacientes dependiam de viagens longas — muitas vezes para outros estados — para realizar exames e tratamentos de média e alta complexidade. Agora, o hospital passa a oferecer exames e procedimentos de hemodinâmica cardiológica, neurológica e vascular para pacientes atendidos pelo SUS, dentro do próprio município.

A boa notícia foi levada pessoalmente pelo deputado aos gestores do Hospital Cooperar durante reunião com o diretor-executivo da Sicoob Credisul, Vilmar Saugo, e com o presidente do Conselho de Administração da cooperativa, Ivan Capra. Ambos haviam solicitado o apoio do parlamentar para viabilizar a habilitação.

Thiago Flores também gravou um vídeo agradecendo ao secretário estadual de Saúde pelo empenho em atender a demanda. Com a habilitação, Vilhena se torna referência regional em hemodinâmica e reduz drasticamente o deslocamento de pacientes, garantindo atendimento mais rápido, tecnológico e eficiente para quem depende do SUS.