Veja detalhes da ocorrência que terminou com morte de suspeito em confronto com polícia em Vilhena

A operação Quimera, deflagrada na manhã desta sexta-feira, 12 de dezembro, em Vilhena, resultou na morte de Rogério Soares da Silva Júnior, de 27 anos, após confronto armado com equipes do Batalhão de Policiamento Tático de Ação e Reação (BPTAR) e Polícia Civil.

A ação integra o esforço conjunto das forças de segurança no combate ao crime organizado, especialmente facções criminosas atuantes na região.

Conforme apurou o Extra de Rondônia, por volta das 6h, as equipes receberam informações do setor de inteligência indicando que Rogério e sua esposa, ambos alvos da operação, estariam em uma residência na Rua 7501, bairro Ique. O suspeito era apontado como integrante da facção criminosa Comando Vermelho e, segundo informações, mantinha drogas e armas no imóvel.

Duas equipes do BPTAR e policiais civis estabeleceram cerco ao endereço e anunciaram a presença policial. O portão estava trancado, mas havia movimentação intensa dentro da casa. Com receio de descarte de ilícitos ou tentativa de fuga, os agentes decidiram entrar no imóvel.

A companheira do suspeito saiu ao encontro dos policiais acompanhada de três crianças. Rogério permaneceu homiziado em um dos quartos, apesar das ordens de rendição.

Os agentes avançaram de forma tática até o cômodo, momento em que foram recebidos por disparos de arma de fogo. Houve revide em legítima defesa, e o suspeito foi alvejado.

Ainda com sinais vitais, ele foi socorrido pelos policiais até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiu, conforme confirmou a médica plantonista.

Na residência, foram apreendidos uma grande porção de cocaína pesando cerca de 808 gramas, outra porção de maconha de aproximadamente 10 gramas, um revólver calibre .357 — utilizado na tentativa de atingir os policiais —, cinco munições (duas deflagradas, uma picotada e duas intactas) e uma motoneta com registro de furto/roubo.

A esposa do suspeito teve o mandado de prisão cumprido no local e foi conduzida juntamente com os materiais apreendidos ao Departamento de Flagrantes.

De acordo com informações anexadas à ocorrência, ela relatou em vídeo que Rogério afirmava repetidamente que não se entregaria à polícia e que reagiria caso fosse abordado. Também declarou ser vítima de violência e abusos, vivendo em um relacionamento do qual não conseguia sair.

A Polícia Técnico-Científica esteve no imóvel realizando os trabalhos periciais. As forças de segurança destacaram que a ação foi conduzida de forma técnica, proporcional e necessária para cessar agressão iminente, apreender materiais ilícitos e interromper atividade criminosa em andamento.