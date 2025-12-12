VÍDEO: moradores denunciam empreiteira por cano quebrado e falta de água no setor 23 em Vilhena

Na noite desta sexta-feira, 12 de dezembro de 2025, moradores da Rua 2313, esquina com a Rua 2304, no setor 23, ao lado da escola Aparecida da Silva, em Vilhena, entraram em contato com a reportagem do Extra de Rondônia para denunciar transtornos causados por uma obra de pavimentação asfáltica realizada na região.

De acordo com os relatos, máquinas utilizadas pela empreiteira responsável pela obra teriam rompido um cano mestre de água durante a tarde.

Após o incidente, os trabalhadores teriam deixado o local sem realizar o reparo, o que provocou vazamento contínuo de água potável e interrupção no abastecimento das residências próximas.

Uma moradora informou que, após diversas tentativas, conseguiu contato com um servidor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), que teria relatado que a autarquia não foi comunicada oficialmente sobre o rompimento da tubulação pela empresa responsável pela obra.

Ainda segundo a moradora, a equipe do SAAE informou que o conserto só poderia ser realizado na manhã deste sábado.

Indignados com a situação, moradores gravaram vídeos mostrando o desperdício de água e afirmam que várias casas estão sem abastecimento, o que tem causado transtornos à comunidade.

Eles cobram providências urgentes por parte da empreiteira responsável e dos órgãos competentes para solucionar o problema o mais rápido possível.

>>>Vídeo: