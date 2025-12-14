Dupla é detida com produtos de procedência duvidosa durante patrulhamento em Cerejeiras

Durante patrulhamento ostensivo e preventivo realizado na noite de sexta-feira, 12, por volta das 23h, a Polícia Militar abordou dois indivíduos que transitavam a pé na esquina da Rua Florianópolis com a Rua Deputado Jô Sato, no bairro José de Anchieta, em Cerejeiras.

Segundo apurou o Extra de Rondônia, um dos suspeitos carregava nos ombros um saco plástico de cor preta, o que chamou a atenção da guarnição.

Durante a aproximação, os policiais reconheceram os abordados como já conhecidos no meio policial pela prática reiterada de crimes, especialmente furtos.

Foi realizada a abordagem, bem como revista pessoal em ambos, não sendo localizado, naquele momento, nenhum objeto ilícito junto aos suspeitos.

Questionados sobre o conteúdo da sacola, um deles afirmou que se tratava de produtos alimentícios e bebida alcoólica, alegando que os itens teriam sido encontrados já embalados e abandonados em via pública.

No entanto, ao verificar o interior do saco plástico, a guarnição localizou diversos produtos novos, todos com embalagens lacradas, entre eles gêneros alimentícios, utensílios domésticos, produtos de uso cotidiano e uma garrafa de bebida alcoólica. Alguns itens ainda apresentavam etiquetas de preço, indicando possível origem comercial.

Diante da procedência duvidosa dos objetos, do histórico dos abordados e da existência de registros recentes de furtos noturnos com características semelhantes na região, os policiais tentaram contato com o responsável por um estabelecimento comercial possivelmente relacionado aos produtos, porém não obtiveram êxito naquele momento.

Para esclarecimento dos fatos e apuração da origem dos objetos, os dois suspeitos, juntamente com todo o material apreendido, foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil, onde foram apresentados à autoridade de plantão para as providências cabíveis.