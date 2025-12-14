Homem confessa furto de celular após invadir residência pelo telhado em Vilhena

A Polícia Militar foi acionada na manhã de sábado, 13, para atender uma ocorrência na Rua V8, no bairro Cohab, em Vilhena, envolvendo a confissão de um furto ocorrido dias antes.

No local, os policiais fizeram contato com o comunicante, proprietário de um estabelecimento comercial na região, que relatou que um homem compareceu espontaneamente à loja e confessou ser o autor de um furto praticado na residência de uma familiar do comunicante. O crime já havia sido registrado em boletim de ocorrência na semana anterior.

Conforme apurado pela reportagem do Extra de Rondônia, o suspeito confirmou a autoria do delito, relatando que teria entrado na residência por meio do telhado e subtraído um aparelho celular pertencente à vítima.

Ainda segundo o próprio autor, o furto contou com o apoio de um comparsa, porém ele se recusou a informar a identidade do outro envolvido, bem como não quis revelar para quem ou onde teria vendido o aparelho subtraído.

Diante da confissão informal e dos fatos narrados, a guarnição da Polícia Militar conduziu o suspeito à Delegacia de Polícia Civil, onde ele foi apresentado à autoridade policial de plantão para a adoção das medidas legais cabíveis.