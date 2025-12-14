Homem é assaltado durante madrugada no bairro Bela Vista em Vilhena

A Polícia Militar registrou uma ocorrência de roubo na madrugada deste domingo, 14, por volta das 2h, na Rua Armênio Gasparian, bairro Bela Vista, em Vilhena.

Segundo informações apuradas pelo Extra de Rondônia, a vítima relatou que estava no local para entregar pertences à ex-companheira, em razão de um processo de separação.

Em determinado momento, um veículo de cor azul, ocupado por três indivíduos, estacionou nas proximidades.

Ainda conforme o relato, um dos ocupantes, descrito como um homem moreno, magro, aparentando cerca de 25 anos e vestindo moletom listrado, desceu do veículo e anunciou o roubo, fazendo menção de estar armado.

O suspeito exigiu que a vítima entregasse um aparelho celular da marca Samsung, de cor preta. Após o crime, os autores fugiram do local tomando rumo ignorado.

A Polícia Militar realizou diligências nas imediações, porém nenhum suspeito foi localizado.

Diante dos fatos, a ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil de Vilhena, que deverá dar continuidade às investigações e adotar as providências cabíveis.