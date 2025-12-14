Homem é preso após tentar matar o próprio pai em Vilhena; mãe ficou ferida ao tentar impedir ataque

A Polícia Militar foi acionada na noite de sexta-feira, 13, para atender a uma ocorrência de homicídio tentado em uma residência localizada na Rua Paulo Roberto Gaparian, no bairro Tancredo Neves, em Vilhena.

Segundo apurou o Extra de Rondônia, ao chegar ao local, a guarnição foi abordada por populares que relataram que um homem estaria atentando contra a vida de seus próprios familiares.

No interior do imóvel, os policiais encontraram o suspeito em estado de extrema agitação, portando uma faca de grande porte, colocando em risco iminente a integridade física das pessoas que estavam na residência.

Os militares iniciaram a verbalização, determinando que o homem largasse a arma branca, porém ele não obedeceu às ordens legais. Diante da resistência e do risco imediato às vítimas, foi necessário o uso de um disparo de arma de incapacitação neuromuscular (SPARK) para conter o agressor e garantir a segurança dos familiares.

Após ser dominado, o homem recebeu voz de prisão e foi informado de seus direitos constitucionais. Em contato com as vítimas, os pais do suspeito relataram que ele chegou à residência bastante alterado e, sem motivo aparente, passou a ofendê-los verbalmente. Em seguida, se apoderou de uma faca e tentou golpear o pai. A mãe tentou intervir, mas acabou sofrendo cortes nos dedos ao tentar impedir a agressão.

Ainda segundo as vítimas, o suspeito continuou investindo contra o pai, que apresentou escoriações pelo corpo, cessando as agressões somente com a chegada da Polícia Militar. Os pais também relataram que o filho costuma apresentar comportamento agressivo e que teria ameaçado matar o próprio irmão, menor de 16 anos, após sair da prisão.

O agressor foi encaminhado inicialmente ao Hospital Regional de Vilhena para atendimento médico, em razão de cortes nas mãos causados pelo manuseio da faca, e posteriormente conduzido à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), onde foi apresentado à autoridade policial para as providências cabíveis.