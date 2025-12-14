Facebook Instagram
Motociclista é preso após perseguição policial e teste do bafômetro apontar alto teor alcoólico em Vilhena

Condutor tentou fugir da abordagem, trafegou em alta velocidade e na contramão
A motocicleta não foi removida ao pátio por falta de meios, ficando sob responsabilidade de uma pessoa habilitada no local

Uma guarnição da Rádio Patrulha prendeu um motociclista na noite de sábado, 13, durante patrulhamento de rotina na Avenida Paraná, no bairro Alto Alegre, em Vilhena, após constatar condução perigosa e embriaguez.

De acordo com apurado pelo Extra de Rondônia, os militares visualizaram o condutor de uma motocicleta trafegando em velocidade incompatível com a via e realizando manobras em zigue-zague, colocando em risco a segurança de terceiros.

Ao ser dada ordem de parada com sinais sonoros e luminosos, o motociclista desobedeceu e empreendeu fuga, transitando em alta velocidade por diversas ruas, inclusive na contramão, até ser alcançado no bairro Nova Esperança.

Durante a abordagem, os policiais constataram que o condutor apresentava sinais evidentes de embriaguez, como dificuldade de equilíbrio, fala arrastada, desorientação, olhos avermelhados e forte odor etílico. Questionado, ele admitiu ter ingerido bebida alcoólica.

O motociclista foi convidado a realizar o teste do etilômetro, ao qual se submeteu de forma voluntária. O exame apontou o índice de 1,25 mg/L de ar alveolar, valor muito acima do permitido pela legislação de trânsito. O teste foi realizado com equipamento cedido pela Polícia Rodoviária Federal, uma vez que, no momento, a Polícia Militar não dispunha de etilômetro.

Diante da constatação, foram lavrados os autos de infração previstos no Código de Trânsito Brasileiro (CTB). A motocicleta não foi removida ao pátio por falta de meios, ficando sob responsabilidade de uma pessoa habilitada no local.

Após receber voz de prisão e ser informado de seus direitos, o condutor foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde ficou à disposição da autoridade competente para as providências cabíveis.

