Motociclista fica ferido após perder controle e cair na Avenida Paraná em Vilhena

A Polícia Militar foi acionada na madrugada deste domingo, 14, para atender a um acidente de trânsito ocorrido na Avenida Paraná, em Vilhena.

No local, a guarnição constatou que se tratava de uma queda de motocicleta.

Conforme informações repassadas pelo Corpo de Bombeiros, o motociclista seguia pela Avenida Paraná, no sentido bairro Cohab, quando perdeu o controle da direção, colidiu contra o meio-fio e, em seguida, caiu ao solo.

No momento da chegada dos policiais, a vítima já estava sendo atendida pela equipe do Corpo de Bombeiros, sendo posteriormente encaminhada ao Hospital Regional de Vilhena, onde permaneceu sob observação médica.

Devido ao estado de saúde da vítima e ao uso de medicação administrada pela equipe médica, não foi possível a realização do teste do etilômetro.

Em decorrência do acidente, o motociclista apresentou lesão no lábio superior, escoriações no braço e na perna esquerda, além de relatar fortes dores na região das costas.

A motocicleta envolvida foi liberada e permaneceu estacionada na via, em razão da ausência de meios para remoção ou de responsável para conduzi-la.

Em virtude da retirada do veículo do local do sinistro, não houve a realização de perícia técnica. A ocorrência foi devidamente registrada para as providências cabíveis.