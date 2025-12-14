PL Mulher Rondônia promove encontro em Vilhena para mobilizar lideranças femininas no estado

Buscando mobilizar mulheres de direita e abrir espaço para novos quadros, o PL Mulher Rondônia promoveu, neste fim de semana, o Encontro de Lideranças Femininas do partido em Vilhena.

Sob a presidência estadual de Sandra Melo, o PL Mulher Rondônia construiu um momento de confraternização e diálogo sobre o papel da mulher na vida pública do estado.

Ao lado de lideranças femininas do Cone Sul, como a presidente municipal do PL Mulher em Vilhena, Dora Leal, Sandra fez um balanço das últimas ações e reafirmou o papel das mulheres no futuro político de Rondônia.

“Como presidente do PL Mulher em Rondônia, acredito na capacidade de cada uma de nós. Tanto que conquistamos elegemos 15 vereadoras e duas vice-prefeitas no estado. Neste ano, demos início ao Projeto Alicerça Brasil (PAB) nos municípios, enquanto seguimos sendo a voz da direita nas nossas famílias, nas comunidades e nos municípios”, declarou Sandra Melo.

Desde que chegou à presidência do PL Mulher no estado, Sandra tem buscado mostrar que a política faz parte do cotidiano das mulheres, tanto nas cidades quanto no campo. Trabalho que é reconhecido pelas lideranças e presidentes municipais.

“A Sandra é uma mulher forte que tem feito a gente entender a nossa importância na política e, principalmente, no contexto histórico que o Brasil vem passando”, declarou Dora Leal, presidente municipal do PL Mulher em Vilhena.

Esse foi o primeiro encontro do movimento desde o evento realizado em Ji-Paraná, que contou com a presença de Michelle Bolsonaro, presidente nacional do PL Mulher.