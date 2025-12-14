Residência é alvo de furto após janela ser arrombada no bairro Alto dos Parecis em Vilhena

A Polícia Militar foi acionada no início da noite de sexta-feira, 12, para averiguar uma ocorrência de furto em uma residência localizada na Rua Xavantes, no bairro Alto dos Parecis, em Vilhena.

No local, a guarnição fez contato com a moradora, que relatou ter retornado para casa por volta das 16h e constatado que a janela da sala havia sido arrombada.

Segundo a vítima, o autor utilizou uma enxada para quebrar o acesso e entrar no imóvel.

Ainda conforme o relato, um tablet infantil de cor preta foi subtraído, além de os cômodos da casa terem sido revirados, incluindo guarda-roupas e móveis dos quartos, em aparente busca por objetos de maior valor.

A Polícia Militar realizou buscas nas imediações, porém nenhum suspeito foi localizado até o momento.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil de Vilhena, que ficará responsável pela investigação e adoção das medidas cabíveis.