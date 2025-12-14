Trio é suspeito de tentativa de furto de alimentos em empresa de Vilhena

A Polícia Militar foi acionada ao meio-dia de sábado, 13, para atender a uma ocorrência de furto tentado em um estabelecimento localizado às margens da BR-174, em Vilhena.

No local, a guarnição fez contato com o responsável pela empresa, que relatou que três homens, que atuavam como ajudantes de carga e descarga, teriam tentado subtrair gêneros alimentícios do interior de uma câmara frigorífica do estabelecimento.

Segundo informações apuradas pelo Extra de Rondônia, a ação foi registrada pelo sistema de monitoramento por câmeras de segurança. As imagens mostram que os suspeitos teriam posicionado pallets em frente à saída da câmara frigorífica com o objetivo de dificultar a visualização da conduta.

Ainda de acordo com o relato, ao serem abordados, foi constatado que os indivíduos escondiam sob as vestes diversos produtos alimentícios, como calabresa, bacon, queijos, itens derivados de peru e requeijão, totalizando cerca de 30 unidades.

Após o ocorrido, os suspeitos deixaram o local e tomaram rumo ignorado. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Vilhena, onde será investigado para a adoção das medidas legais cabíveis.