Homem é preso após roubar celular de pedestre no centro de Vilhena

Na manhã desta segunda-feira, 15 de dezembro de 2025, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de roubo na Avenida Major Amarante, região central de Vilhena.

Conforme apurou o Extra de Rondônia, ao chegar ao local, a vítima relatou à guarnição que um homem, em uma bicicleta da marca Colli, de cor preta, trajando camiseta preta e bermuda jeans, passou por ela e tomou de sua mão um aparelho celular da marca Samsung.

Após a ação, o suspeito fugiu em direção à BR-364, atravessando a rodovia e seguindo sentido ao bairro Cristo Rei.

De posse das informações, a equipe repassou as características do suspeito a outras guarnições, que, durante buscas, localizaram o indivíduo no bairro Jardim Primavera. Ao perceber a presença dos policiais, o suspeito arremessou um objeto ao chão.

Durante a abordagem e a revista pessoal, os policiais recolheram o objeto, constatando se tratar do aparelho celular roubado momentos antes no centro da cidade.

O suspeito confessou o crime, afirmando que havia acabado de praticar o roubo naquela região.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao suspeito, que foi conduzido e apresentado na Delegacia de Polícia Civil, juntamente com o aparelho celular recuperado e a bicicleta utilizada na prática do crime.