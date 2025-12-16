Dra. Taíssa cobra ações imediatas e expõe situação precária da saúde no distrito de Extrema

A deputada estadual Dra. Taíssa Sousa (Podemos) fez uma intervenção enfática na Assembleia Legislativa de Rondônia (ALE-RO) para defender a saúde pública no estado, utilizando o distrito de Extrema como exemplo crítico da necessidade de investimentos imediatos e do cumprimento de compromissos assumidos pelo governo.

Durante seu pronunciamento na sessão de terça-feira (9), a parlamentar destacou que sua atuação na área da saúde não é motivada por conflitos políticos, mas pela urgência da situação enfrentada pela população. “Se tem alguém que quer ajudar a saúde, sou eu. Se não fosse isso, eu não estaria discursando ou entrando em embates. A situação chegou a um ponto em que não há mais alternativas. Os profissionais da saúde fazem o que podem, mas não recebem melhorias estruturais nem os investimentos necessários para oferecer o atendimento que a população merece”, afirmou.

Ao se dirigir aos demais parlamentares, Dra. Taíssa detalhou o cenário considerado crítico em Extrema e cobrou o cumprimento de um compromisso assumido pelo líder do governo, exigindo a liberação de recursos destinados à realização de procedimentos cirúrgicos. A deputada afirmou que retirou pedidos de informação apresentados anteriormente em respeito ao acordo firmado, mas reforçou a cobrança pela liberação imediata da verba. “Em Extrema, a situação é de caos. A saúde está extremamente precária. Solicito que R$ 2 milhões sejam remanejados para o distrito, por meio de emenda parlamentar”, declarou.

Extrema é um distrito pertencente ao município de Porto Velho, localizado na região da Ponta do Abunã, próximo à fronteira com o Acre. A localidade é conhecida pela produção de cupuaçu e pelo povoamento de ex-seringueiros e, segundo dados de 2022, possui população superior a 7 mil habitantes, que enfrenta dificuldades recorrentes no acesso aos serviços de saúde pública.