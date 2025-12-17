Academia Engenharia do Corpo lança campanha solidária com mensalidade de R$ 0,01 em Vilhena

A Academia Engenharia do Corpo, em Vilhena, iniciou uma campanha promocional e solidária que alia o incentivo à prática de atividades físicas à arrecadação de alimentos. A ação é válida no período de 15 a 31 de dezembro e contempla novos alunos e renovações de planos.

Durante a campanha, o acesso aos planos anuais conta com um benefício especial: a primeira parcela é fixada no valor simbólico de R$ 0,01, mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível por pessoa. A iniciativa busca ampliar o acesso à academia e, simultaneamente, contribuir com ações sociais no município.

A quantidade de alimentos doados varia conforme o número de participantes no contrato. Em planos coletivos, como o plano DUO, é exigida a doação proporcional, totalizando 2 kg de alimentos não perecíveis, mantendo o valor simbólico de R$ 0,01 na primeira parcela.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (69) 9 9317-8294.