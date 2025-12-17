Alinhamento com Governo Federal garante R$ 150 milhões para nova maternidade em Ji-Paraná, destaca senador Confúcio Moura

A articulação política e institucional entre o senador Confúcio Moura (MDB-RO) e o Governo Federal, por meio do Ministério da Saúde, resultou na assinatura de um convênio de R$ 150 milhões para a construção de uma nova maternidade em Ji-Paraná. O anúncio foi feito na terça-feira, 16 de dezembro, pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, durante agenda oficial no município.

O investimento, viabilizado com recursos federais, representa um dos maiores aportes já destinados à saúde materno-infantil no interior de Rondônia e fortalecerá o atendimento regional, beneficiando gestantes e recém-nascidos de Ji-Paraná e municípios vizinhos.

Senador Confúcio Moura durante a assinatura do convênio para a construção da nova maternidade em Ji-Paraná.

Em entrevista ao jornalista Roberto Gutierrez, o ministro Alexandre Padilha destacou o papel do senador na viabilização da obra:

“O senador Confúcio Moura tem sido decisivo para que Rondônia avance. Ele é um parlamentar experiente, conhece a realidade do estado e mantém um alinhamento permanente com o Governo Federal. Esse trabalho conjunto é o que permite transformar recursos em obras e políticas públicas em atendimento real à população.”

Segundo o senador Confúcio Moura, a assinatura do convênio é resultado de um trabalho contínuo de diálogo com o Ministério da Saúde e com a bancada federal:

“Nosso compromisso é garantir que Rondônia participe dos grandes investimentos nacionais. Essa maternidade é uma resposta concreta às necessidades da população, especialmente das mulheres, e mostra que quando há articulação e parceria, os resultados chegam.”

A nova maternidade será construída dentro do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e deverá ampliar a capacidade de atendimento do SUS, reduzir deslocamentos de pacientes e oferecer mais segurança e dignidade às famílias da região central do estado.

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, falou que o objetivo do programa Agora Tem Especialistas é fortalecer a oferta de consultas, exames e cirurgias por meio de parcerias com estados e municípios.

Além da assinatura do convênio, a agenda ministerial marcou o lançamento do programa Agora Tem Especialistas em Ji-Paraná, com a disponibilização de atendimentos especializados na área da saúde da mulher, por meio de estrutura itinerante integrada à rede pública.

O prefeito de Ji-Paraná, Afonso Cândido, também ressaltou os resultados do trabalho do senador no município, destacando o recente aporte de R$ 8 milhões para a saúde local, que assegurou o pagamento da folha salarial e do décimo terceiro dos profissionais da área em dezembro:

“A atenção do senador Confúcio Moura tem feito diferença concreta na vida da população de Ji-Paraná”, afirmou o prefeito.

O senador Confúcio Moura ressaltou que seguirá atuando para garantir novos investimentos federais em saúde, infraestrutura e desenvolvimento regional, fortalecendo a presença do Estado onde a população mais precisa.