Chupinguaia vai comemorar 30 anos de emancipação com shows e eventos esportivos

O município de Chupinguaia, na região sul de Rondônia, comemora 30 anos de emancipação politica-administrativa no dia 28 de dezembro.
Neste contexto, a administração municipal anunciou uma programação especial de três dias, que inclui shows e eventos esportivos.
>>> Confira, abaixo, a programação na íntegra:
** Sexta-feira, 26 de dezembro, a programação terá o início às 18h, com cultos das igrejas do município:
20h: show com Suelem Lima.
** No sábado, 27 de dezembro, a programação terá início às 21h, show com Fábio Costa:
23h: show com Pedro Paulo e Alex:
Pós-show com Débora Alves e torneio de vôlei de areia.
** Domingo, 28 de dezembro, a programação terá início às 6h30, com corrida atlética:
08h: corrida de bicicleta, torneio de futebol de areia:
18h: Final do Fespic.