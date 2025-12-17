Chupinguaia vai comemorar 30 anos de emancipação com shows e eventos esportivos

O município de Chupinguaia, na região sul de Rondônia, comemora 30 anos de emancipação politica-administrativa no dia 28 de dezembro.

Neste contexto, a administração municipal anunciou uma programação especial de três dias, que inclui shows e eventos esportivos.

>>> Confira, abaixo, a programação na íntegra:

** Sexta-feira, 26 de dezembro, a programação terá o início às 18h, com cultos das igrejas do município:

20h: show com Suelem Lima.

** No sábado, 27 de dezembro, a programação terá início às 21h, show com Fábio Costa:

23h: show com Pedro Paulo e Alex:

Pós-show com Débora Alves e torneio de vôlei de areia.

** Domingo, 28 de dezembro, a programação terá início às 6h30, com corrida atlética:

08h: corrida de bicicleta, torneio de futebol de areia:

18h: Final do Fespic.