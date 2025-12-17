Deputada Rosangela Donadon garante pacote histórico para educação com mais de R$ 1 milhão em investimentos para Cabixi

A deputada estadual Rosangela Donadon (União Brasil) destinou R$ 1.044.900,00 em emendas parlamentares para a educação do município de Cabixi (RO).

Os valores já estão empenhados e assegurados, atendendo a demandas estratégicas apresentadas pelo prefeito Silvano Ascari, com articulação de sua representante no município, Kashna Selhorst. A iniciativa reforça o diálogo e a atuação conjunta em benefício da população.

Do montante total, R$ 200.000,00 foram direcionados à implantação de playgrounds na Escola Municipal Chico Soldado, garantindo mais lazer, inclusão e estímulo ao desenvolvimento das crianças, além de tornar o ambiente escolar mais acolhedor.

Outro investimento significativo, no valor de R$ 494.900,00, viabiliza a construção de um auditório educacional na mesma unidade escolar. A nova estrutura ampliará os espaços pedagógicos, permitindo a realização de atividades escolares, eventos educacionais e formações.

Também foram destinados R$ 350.000,00 à Secretaria Municipal de Educação de Cabixi, com o objetivo de fortalecer as ações educacionais e aprimorar a estrutura da rede municipal de ensino.

Rosangela Donadon ressaltou que os recursos atendem demandas prioritárias do município, construídas por meio do diálogo com a gestão local, e agradeceu o apoio do governador Coronel Marcos Rocha, parceiro essencial para transformar os investimentos em melhorias concretas para Cabixi.