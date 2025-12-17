Old Ranch West Music realiza a “Chopada de Agronomia” neste sábado em Vilhena

O evento, “Chopada de Agronomia”, será realizado neste sábado, dia 20 de dezembro, no Old Ranch West Music, em Vilhena. A programação inclui apresentações de Forró Tome Mais, Leandro Motta e Júnior Nick, reunindo diferentes estilos musicais em uma única noite.

Entre os atrativos, está a promoção válida até as 23h, na qual, na compra de um balde de cerveja, o público ganha outro, com opções das marcas Budweiser ou Brahma.

Os ingressos unissex promocionais estão sendo comercializados pelo valor de R$ 35. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (69) 9 9200-3905.