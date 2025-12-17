Projeto executivo para ponte de concreto sobre o rio Cabixi é autorizado com apoio do deputado Luizinho Goebel

O deputado estadual Luizinho Goebel anunciou a autorização da ordem de serviço para a contratação da empresa responsável pela elaboração do projeto executivo da ponte de concreto sobre o rio Cabixi. A estrutura será construída na divisa entre os estados de Rondônia e Mato Grosso e é considerada estratégica para a mobilidade e o desenvolvimento regional.

A ordem de serviço foi concedida no dia 15 de dezembro pelo Governo de Rondônia. A empresa contratada terá prazo de até 120 dias para concluir o projeto executivo, com investimento estimado em até R$ 308 mil.

De acordo com as informações divulgadas, a iniciativa conta com o apoio do governador de Rondônia, coronel Marcos Rocha, e do diretor-geral do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-RO), coronel Éder. O projeto técnico é uma etapa fundamental para viabilizar a captação de recursos destinados à execução da obra.

A futura ponte sobre o rio Cabixi deverá beneficiar diretamente o município de Cabixi, além de impactar positivamente o transporte, o escoamento da produção e a integração entre Rondônia e Mato Grosso.

O deputado Luizinho Goebel também destacou que o deputado Ezequiel Neiva tem atuado de forma conjunta na busca por apoio para a construção da ponte. A expectativa é que, com o projeto executivo finalizado, seja possível avançar nas próximas etapas para a liberação de recursos e início das obras.

A construção da ponte é apontada como uma demanda antiga da região e deve contribuir para melhorias na infraestrutura viária e no desenvolvimento econômico local.