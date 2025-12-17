Sicoob Credisul e Hemocentro de Vilhena se unem em campanha de incentivo à doação de medula óssea

A Sicoob Credisul, em parceria com o Hemocentro de Vilhena, promove nesta quinta-feira,18 de dezembro, mais uma ação da campanha “Cooperar Corre em Nossas Veias”, com o objetivo de incentivar o cadastro de doadores voluntários de medula óssea no município.

A ação acontece das 14h às 18h30, na Sala Parecis, no CTC Sicoob Credisul, e é aberta a toda a população. Para participar, é necessário ter entre 18 e 35 anos e atender aos critérios básicos de saúde estabelecidos pelo Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea (REDOME).

Durante a campanha, será realizada apenas a coleta de 5 ml de sangue para cadastro no sistema nacional. O procedimento é simples, rápido e não exige jejum. Diferente da doação de sangue, o cadastro para doação de medula óssea não depende de peso, tipo sanguíneo ou da presença de condições como hipertensão ou diabetes controladas.

A iniciativa tem como objetivo ampliar o número de cadastros no REDOME e facilitar o acesso da população ao serviço de cadastramento no município. Participe e se torne um doador!