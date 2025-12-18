COLUNA SOCIAL MARISA LINHARES: veja os destaques da semana em Cacoal

Empresária Poliana Miranda sócia proprietária da moderna concessionária GWM MEGA MOTORS em Cacoal e Porto Velho/RO, recebeu a REVISTA MARISA LINHARES na qual a prestigiada empresa é anunciante Empresária Poliana Miranda da concessionária PSV FIAT em Cacoal e Rolim de Moura do renomado GRUPO GILBERTO MIRANDA em Rondônia, recebeu a REVISTA MARISA LINHARES na qual o prestigiado grupo é anunciante

Em Ji-Paraná/RO, entreguei para a empresária Natália Amorim Miranda das concessionárias JIRAUTO Fiat / Citröen / Peugeot do renomado GRUPO GILBERTO MIRANDA em Rondônia, a REVISTA MARISA LINHARES na qual o prestigiado grupo é anunciante

Empresária Janaina Almeida da franquia TRACK & FIELD Cacoal, empresa homenageada na 22ª edição do Troféu Cacau de Ouro recebeu a REVISTA MARISA LINHARES edição especial com os homenageados

Gerente Celine Novaes da franquia TRACK & FIELD Cacoal empresa homenageada na 22ª edição do Troféu Cacau de Ouro recebeu a REVISTA MARISA LINHARES edição especial com os homenageados

Fonoaudióloga Kamila Coutinho profissional homenageada na 22ª edição do Troféu Cacau de Ouro recebeu a REVISTA MARISA LINHARES edição especial com os homenageados

Empresária Alessandra Stecca CEO da empresa MILHAS VIAGENS e TURISMO empresa homenageada na 22ª edição do Troféu Cacau de Ouro recebeu a REVISTA MARISA LINHARES edição especial com os homenageados

Empresária Keity Meire Maia da franquia DECORCOLORS Cacoal empresa homenageada na 22ª edição do Troféu Cacau de Ouro recebeu a REVISTA MARISA LINHARES edição especial com os homenageados

Empresário Ely Valença da MAMORÉ Máquinas Agrícolas empresa que representa nos estados de Rondônia, Acre, Amazonas e Roraima a marca global CASE IH presente em mais de 160 países, homenageada na 22ª edição do Troféu Cacau de Ouro recebeu a REVISTA MARISA LINHARES edição especial com os homenageados

Empresário Ely Valença da MAMORÉ Máquinas Agrícolas empresa que representa nos estados de Rondônia, Acre e Noroeste do Mato Grosso, com loja na cidade de Juína, a marca global JCB presente em quatro continentes e que comercializa seus produtos em 150 países por meio de 2mil pontos de vendas, homenageada na 22ª edição do Troféu Cacau de Ouro recebeu a REVISTA MARISA LINHARES edição especial com os homenageados

Advogada KÁTIA RIBEIRO do prestigiado escritório Kátia Ribeiro Advocacia profissional homenageada na 22ª edição do Troféu Cacau de Ouro recebeu a REVISTA MARISA LINHARES edição especial com os homenageados

Empresário Francisco Raposo Junior do CATUAÍ HOTEL empresa homenageada na 22ª edição do Troféu Cacau de Ouro recebeu a REVISTA MARISA LINHARES edição especial com os homenageados

Empresárias Kelly Cristina e Kelli Moreira do LABORANÁLISES Medicina Laboratorial empresa homenageada na 22ª edição do Troféu Cacau de Ouro receberam a REVISTA MARISA LINHARES edição especial com os homenageados

Casal empreendedor Talita Maiara e Luiz Henrique Mozart Silva Ribeiro da AGITO RO Som & Iluminação empresa homenageada na 22ª edição do Troféu Cacau de Ouro recebeu a REVISTA MARISA LINHARES edição especial com os homenageados

Fisioterapeuta MARCIO AKIO NAKANISHI da Clínica e Instituto Dr. Marcio Nakanishi profissional homenageado na 22ª edição do Troféu Cacau de Ouro recebeu a REVISTA MARISA LINHARES edição especial com os homenageados

Casal empreendedor Marcio Greick Maia e Rosana Cristina Maia da KRI@RTES COMUNICAÇÃO VISUAL empresa homenageada na 22ª edição do Troféu Cacau de Ouro recebeu a REVISTA MARISA LINHARES edição especial com os homenageados

Dançarino, produtor e empresário RODOLFO GONÇALVES da Rodolfo Gonçalves Dança e Produções profissional homenageado na 22ª edição do Troféu Cacau de Ouro recebeu a REVISTA MARISA LINHARES edição especial com os homenageados

Empresários Jocimar Carlos Sepp e o filho Eduardo Yamada Sepp da Distribuidora FRIOS CACOAL empresa homenageada na 22ª edição do Troféu Cacau de Ouro receberam a REVISTA MARISA LINHARES edição especial com os homenageados

Empresários diretor geral Valdeci Lopes e a filha Vanessa Lopes responsável pela direção comercial e administrativa da TV SURUÍ empresa homenageada na 22ª edição do Troféu Cacau de Ouro receberam a REVISTA MARISA LINHARES edição especial com os homenageados

Gestor de Marketing Gabriel Mendes da PSV do renomado GRUPO GILBERTO MIRANDA em Rondônia, e GWM MEGA MOTORS em Cacoal, recebeu a REVISTA MARISA LINHARES na qual as renomadas empresas são anunciantes

NATAL NA PSV FIAT – Cacoal O garotinho Bernardo Boone filho de Gabrielli Mendes adorou fotografar com o Papai Noel e as animadoras da empresa Bellas Artes Produções na lindíssima decoração natalina da concessionária PSV FIAT em Cacoal/RO, ornamentada pelo expert Marcio Ermenegildo

NATAL NA PSV FIAT – Cacoal A bióloga e biomédica Karine Santana Brito Odorisi levou os filhos Alícia e Otávio Luiz para registros com o Papai Noel e as animadoras da empresa Bellas Artes Produções, na lindíssima decoração natalina da concessionária PSV FIAT em Cacoal/RO, ornamentada pelo expert Marcio Ermenegildo

NATAL NA PSV FIAT – Cacoal Orgulhosos, os papais de primeira viagem, o consultor/embaixador de vendas André Dotto Pacheco da GWM Mega Motors em Cacoal/RO, e a esposa Juliana Miranda Furtado levaram a linda filhinha Ana Júlia para registros com o Papai Noel e as animadoras da empresa Bellas Artes Produções, na lindíssima decoração natalina da concessionária PSV FIAT em Cacoal/RO, ornamentada pelo expert Marcio Ermenegildo