Deputado Alex Redano prestigia entrega da Vila Encantada em Ariquemes

Por meio da articulação do presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero), deputado Alex Redano (Republicanos), o governo do estado firmou convênio com a Prefeitura de Ariquemes para destinar recursos à decoração natalina do município. O investimento viabilizou a implantação dos enfeites na pista de kart multiuso, denominada “Vila Encantada”, inaugurada no último domingo (14) pela prefeita de Ariquemes, Carla Redano (União Brasil), com a presença do parlamentar.

Os recursos repassados à prefeitura permitiram a montagem de estruturas iluminadas e a realização de atividades culturais, transformando o espaço em um ambiente voltado às famílias, ao lazer e ao fortalecimento do espírito natalino. A iniciativa também contribui para impulsionar o turismo local e movimentar a economia durante o período festivo.

Alex Redano destacou a importância da parceria institucional para garantir benefícios diretos à população. “Agradeço ao governo do estado por atender a esse pedido e compreender a importância desse investimento para Ariquemes. A decoração natalina na pista de kart multiuso representa mais do que enfeites; ela simboliza alegria, união das famílias e valorização da cultura”, afirmou.

A prefeita de Ariquemes, Carla Redano, ressaltou o apoio do parlamentar na viabilização do recurso. “Agradeço ao presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia, deputado Alex Redano, por interceder junto ao governo do estado e tornar possível a liberação desse recurso. Esse apoio foi fundamental para que a decoração natalina da pista de kart multiuso se tornasse realidade e para que a população possa vivenciar a magia do Natal na Vila Encantada”, declarou.

A inauguração reuniu famílias, visitantes e autoridades, consolidando a pista multiuso como espaço de convivência em Ariquemes. A ação reforça a parceria entre governo do estado, Assembleia Legislativa e prefeitura na promoção de iniciativas que gerem bem-estar, cultura e desenvolvimento no Vale do Jamari.