NOVIDADE: CENTRAL MERCADO PEÇAS abre aos domingos em dezembro — oportunidade imperdível para cuidar do seu carro

Com mais de 20 anos de experiência no mercado automotivo, a Central Mercado Peças anuncia uma grande novidade para este fim de ano: a loja estará aberta todos os domingos de dezembro, das 7h às 11h, oferecendo mais comodidade para quem deseja cuidar do veículo com tranquilidade.

Reconhecida pela credibilidade, atendimento especializado e ampla variedade de produtos, a Central se tornou referência em Vilhena, reunindo desde peças de reposição até itens de estética automotiva, sempre com orientação técnica de profissionais capacitados.

Diferenciais da Central Mercado Peças

Na loja, o cliente encontra uma estrutura completa para manutenção, estética e personalização automotiva, incluindo:

Linha completa de produtos para estética automotiva

Pneus para diversos modelos

Peças de reposição e manutenção

Acessórios automotivos variados

Perfumes automotivos premium com fragrâncias exclusivas

A equipe oferece atendimento consultivo, auxiliando na escolha dos melhores produtos para cada tipo de veículo.

Vantagens especiais de dezembro

Para celebrar o mês, a Central Mercado Peças preparou condições imperdíveis:

Parcelamento em até 12x no cartão

10% de desconto nas compras à vista

Atendimento especial aos domingos (das 7h às 11h)

Uma oportunidade ideal para adquirir pneus, peças, produtos de estética ou garantir o presente perfeito para quem é apaixonado por carros.

CENTRAL MERCADO PEÇAS

Rua Marques Henrique, 120 — Centro de Vilhena

WhatsApp: (69) 3322-5837

Aberta todos os domingos de dezembro, das 7h às 11h

Parcelamento em até 12x no cartão