NOVIDADE: CENTRAL MERCADO PEÇAS abre aos domingos em dezembro — oportunidade imperdível para cuidar do seu carro

Com mais de 20 anos de experiência no mercado automotivo, a Central Mercado Peças anuncia uma grande novidade para este fim de ano: a loja estará aberta todos os domingos de dezembro, das 7h às 11h, oferecendo mais comodidade para quem deseja cuidar do veículo com tranquilidade.
Reconhecida pela credibilidade, atendimento especializado e ampla variedade de produtos, a Central se tornou referência em Vilhena, reunindo desde peças de reposição até itens de estética automotiva, sempre com orientação técnica de profissionais capacitados.
Diferenciais da Central Mercado Peças
Na loja, o cliente encontra uma estrutura completa para manutenção, estética e personalização automotiva, incluindo:
Linha completa de produtos para estética automotiva
Pneus para diversos modelos
Peças de reposição e manutenção
Acessórios automotivos variados
Perfumes automotivos premium com fragrâncias exclusivas
A equipe oferece atendimento consultivo, auxiliando na escolha dos melhores produtos para cada tipo de veículo.
Vantagens especiais de dezembro
Para celebrar o mês, a Central Mercado Peças preparou condições imperdíveis:
Parcelamento em até 12x no cartão
10% de desconto nas compras à vista
Atendimento especial aos domingos (das 7h às 11h)
Uma oportunidade ideal para adquirir pneus, peças, produtos de estética ou garantir o presente perfeito para quem é apaixonado por carros.
CENTRAL MERCADO PEÇAS
Rua Marques Henrique, 120 — Centro de Vilhena
WhatsApp: (69) 3322-5837
Aberta todos os domingos de dezembro, das 7h às 11h
