PF deflagra operação contra garimpo e extração ilegal de madeira em RO

Na quarta-feira, 17 de dezembro de 2025, a Polícia Federal (PF) deflagrou a operação Clandestina Extractio, com o apoio da Polícia Militar de Rondônia, do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai).

A ação teve como objetivo combater o garimpo terrestre e a extração ilegal de madeira nos municípios de Porto Velho e Nova Mamoré, além de reduzir os impactos ambientais causados pela exploração irregular de ouro e pelo desmatamento.

Durante as diligências, equipes realizaram fiscalizações em uma área de garimpo terrestre e em quatro madeireiras localizadas em Porto Velho/RO e Nova Mamoré/RO.

Na área de atividade garimpeira, foram encontradas uma draga, dois acampamentos e diversos motores utilizados na exploração criminosa de ouro. O empreendimento foi autuado pelo órgão ambiental, e as estruturas e maquinários foram inutilizados.

Ainda durante a operação, quase 30 metros cúbicos de madeira extraída ilegalmente foram apreendidos em uma fazenda situada nas proximidades da Terra Indígena Igarapé Ribeirão. O proprietário do local foi autuado, e a madeira foi doada à Coordenação Regional da Funai em Guajará-Mirim/RO, para uso em benefício das comunidades indígenas da região.