VÍDEO: moradores denunciam fossa transbordando e esgoto a céu aberto em rua do bairro BNH em Vilhena

Na manhã desta quinta-feira, 18 de dezembro de 2025, moradores da Rua W, no bairro BNH, em Vilhena, encaminharam à redação do Extra de Rondônia um vídeo denunciando o transbordamento de uma fossa localizada em frente a um conjunto de quitinetes.

De acordo com os relatos, o problema já se arrasta há algum tempo, fazendo com que o esgoto escorra a céu aberto pela via pública.

Segundo um dos moradores, diversas tentativas de contato já teriam sido feitas junto à Vigilância Sanitária do município. Ainda conforme o relato, a informação repassada foi de que fiscais seriam enviados ao local para averiguar a situação, porém, até o fechamento desta matéria, nenhuma equipe havia comparecido à rua para avaliar o caso.

Os moradores afirmam que o mau cheiro é constante e se intensifica ao longo do dia, tornando a convivência no local difícil. Além do incômodo, a situação gera preocupação com possíveis riscos à saúde, especialmente para crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias, devido à exposição contínua a esgoto a céu aberto.

Especialistas alertam que fossas transbordando podem contaminar o solo, atrair insetos e outros vetores de doenças, além de representar risco de contaminação da água e do ambiente urbano.

Em áreas residenciais, esse tipo de problema exige intervenção rápida do poder público e dos responsáveis pelo imóvel, a fim de evitar danos à saúde coletiva e ao meio ambiente.

Diante do cenário, os moradores cobram providências urgentes dos órgãos competentes para que o problema seja solucionado o quanto antes e para que situações semelhantes não voltem a ocorrer na região.

