VÍDEOS: Corpo de Bombeiros realiza “Natal Solidário” e atende mais de 1.200 pessoas em Vilhena

O Corpo de Bombeiros Militar, por meio da Diretoria de Atividades Técnicas (DAT) de Vilhena, realizou no último domingo (14) mais uma edição do tradicional “Natal Solidário”, beneficiando aproximadamente 1.240 pessoas, entre crianças e famílias em situação de vulnerabilidade social no município.

O evento aconteceu na sede da DAT Vilhena e contou com a distribuição de cestas básicas, cestas de Natal, bicicletas, carrinhos, bonecas e diversos brinquedos, além de atividades recreativas voltadas ao público infantil (assista aos vídeos no final da matéria).

Durante a ação, foram montados três playgrounds, incluindo pula-pula, tobogã inflável e outros brinquedos.

Idealizada pelo major do Corpo de Bombeiros Luiz Antônio Bueno Thomaz, a campanha contou com o apoio direto de bombeiros militares voluntários, simpatizantes da corporação, empresários e famílias de Vilhena. Ao todo, mais de 1 mil cartinhas escritas por crianças foram adotadas por colaboradores da comunidade, garantindo presentes personalizados.

Além dos brinquedos, as crianças receberam algodão-doce, pipoca e picolés, com números que chegaram a cerca de 1.600 algodões-doces, quase 2 mil pipocas e aproximadamente 1.100 picolés distribuídos ao longo do evento.

Segundo o major Bueno, a campanha teve início em 20 de outubro, com mobilização da imprensa local e apoio de veículos de comunicação de rádio, televisão e mídia escrita. A ação faz parte de um projeto contínuo que acontece há mais de 24 anos, iniciado em 2000 pelo então bombeiro conhecido como “Papai Noel” Natalino, hoje tenente da reserva.

Após a aposentadoria do idealizador original e de outros colaboradores ao longo dos anos, a campanha passou a ser conduzida pelo major Bueno, que assumiu a coordenação das ações em Vilhena. Ele destacou o apoio do comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia, coronel Nivaldo, que contribuiu para a realização do evento.

A iniciativa também contou com parcerias de entidades e empresas locais, como a Amazônia Ação, que auxiliou na estrutura recreativa, viabilizando brinquedos infláveis utilizados durante o “Natal Solidário”.

O evento reuniu bombeiros, voluntários, famílias atendidas e apoiadores, consolidando mais uma edição da campanha, que tem como foco a solidariedade, o apoio social e a promoção de um Natal mais digno para famílias carentes de Vilhena.