Com apoio de Cássio Gois, APAE de Espigão D’Oeste recebe investimento histórico de R$ 1,4 milhão

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Espigão D’Oeste vive um momento histórico de esperança, reconhecimento e fortalecimento do seu trabalho. Com mais de 22 anos de atuação, a instituição, que há décadas transforma vidas por meio da educação especial, da inclusão social e do atendimento humanizado, receberá um investimento fundamental para ampliar e qualificar ainda mais seus serviços.
O investimento permitirá melhorias significativas na infraestrutura da unidade, assegurando mais segurança, acessibilidade, conforto e dignidade para alunos, famílias e profissionais que atuam diariamente na instituição.
O presidente da APAE de Espigão D’Oeste, Cleodimar Balbinot, ressaltou o impacto do investimento para o futuro da instituição e das famílias atendidas:
“Nossa escola tem mais de 22 anos de existência e, com a ampliação das salas, vamos conseguir ampliar nossos atendimentos, principalmente nas áreas da saúde, como fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia e assistência social. Somos muito gratos pela chegada desse recurso, que representa mais cuidado, mais acolhimento e mais oportunidades para nossos alunos.”
Referência na região, a APAE de Espigão D’Oeste desenvolve um trabalho sério e comprometido, oferecendo educação especializada e atendimentos multidisciplinares, promovendo autonomia, respeito e inclusão social para mais de 200 alunos.
Para o deputado Cássio Gois, investir na APAE é investir em pessoas e na construção de um futuro mais justo e inclusivo:
“A APAE realiza um trabalho essencial e merece todo o nosso apoio. Esse recurso é um compromisso com a inclusão, com o cuidado e com a dignidade das pessoas com deficiência. É uma honra poder contribuir com uma instituição que transforma vidas todos os dias.”
Com a execução da obra de reforma e ampliação, a Escola “Caminho de Luz” seguirá cumprindo sua missão de iluminar caminhos, fortalecer sonhos e garantir que cada aluno seja acolhido com respeito, amor e oportunidades reais de desenvolvimento.