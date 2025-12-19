Com apoio de Cássio Gois, APAE de Espigão D’Oeste recebe investimento histórico de R$ 1,4 milhão

Por meio de articulação do deputado estadual Cássio Gois, junto ao Governo do Estado de Rondônia, por intermédio da Secretaria de Estado da Educação (SEDUC), foi garantido o recurso no valor total de R$ 1.424.618,45, destinado à reforma e ampliação da estrutura física da Escola de Ensino Especializado “Caminho de Luz”.

O investimento permitirá melhorias significativas na infraestrutura da unidade, assegurando mais segurança, acessibilidade, conforto e dignidade para alunos, famílias e profissionais que atuam diariamente na instituição.

O presidente da APAE de Espigão D’Oeste, Cleodimar Balbinot, ressaltou o impacto do investimento para o futuro da instituição e das famílias atendidas:

“Nossa escola tem mais de 22 anos de existência e, com a ampliação das salas, vamos conseguir ampliar nossos atendimentos, principalmente nas áreas da saúde, como fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia e assistência social. Somos muito gratos pela chegada desse recurso, que representa mais cuidado, mais acolhimento e mais oportunidades para nossos alunos.”

Referência na região, a APAE de Espigão D’Oeste desenvolve um trabalho sério e comprometido, oferecendo educação especializada e atendimentos multidisciplinares, promovendo autonomia, respeito e inclusão social para mais de 200 alunos.

Para o deputado Cássio Gois, investir na APAE é investir em pessoas e na construção de um futuro mais justo e inclusivo:

“A APAE realiza um trabalho essencial e merece todo o nosso apoio. Esse recurso é um compromisso com a inclusão, com o cuidado e com a dignidade das pessoas com deficiência. É uma honra poder contribuir com uma instituição que transforma vidas todos os dias.”

Com a execução da obra de reforma e ampliação, a Escola “Caminho de Luz” seguirá cumprindo sua missão de iluminar caminhos, fortalecer sonhos e garantir que cada aluno seja acolhido com respeito, amor e oportunidades reais de desenvolvimento.