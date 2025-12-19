Deputada Dra. Taíssa Sousa cobra melhorias urgentes para o setor produtivo e a educação em União Bandeirantes

O distrito de União Bandeirantes, em Porto Velho, recebeu nesta semana a visita da deputada estadual Dra. Taíssa Sousa, que participou de uma reunião com forte presença da comunidade rural. Durante o encontro, a parlamentar ouviu diretamente agricultores, pais de alunos e lideranças locais, que apresentaram reivindicações relacionadas à educação, à produção agrícola e à regularização fundiária.

Uma das demandas consideradas mais urgentes diz respeito ao transporte escolar. Pais e representantes comunitários relataram dificuldades que vêm comprometendo o acesso de crianças e jovens às unidades de ensino, especialmente nas linhas mais distantes do distrito. Diante da situação, a deputada destacou que a educação no campo não pode ser tratada como prioridade secundária e afirmou que irá acionar os órgãos responsáveis para cobrar a regularização das rotas e a manutenção adequada dos veículos.

No setor produtivo, produtores rurais apontaram a necessidade de maior suporte técnico à agricultura, com destaque para o pedido de apoio na realização de análises de solo. O procedimento é considerado essencial para aumentar a produtividade, reduzir custos e garantir o uso correto de insumos. A deputada reforçou que o fortalecimento da agricultura familiar passa pelo acesso à tecnologia e à assistência técnica de qualidade.

A regularização fundiária também esteve entre os principais pontos debatidos. Moradores de áreas de assentamento solicitaram a intervenção da parlamentar para acelerar processos que garantam segurança jurídica às famílias produtoras, permitindo acesso a crédito e políticas públicas. “União Bandeirantes é uma potência agrícola, mas o produtor não pode trabalhar com insegurança ou sem assistência. Nosso papel é ouvir e transformar essas demandas em ações concretas na Assembleia Legislativa”, afirmou Dra. Taíssa Sousa.

Após a visita, a deputada formalizou as reivindicações por meio de indicações parlamentares encaminhadas ao Governo do Estado e às secretarias competentes. Ela reafirmou que o mandato mantém diálogo permanente com as comunidades do interior e que a fiscalização das soluções para União Bandeirantes será tratada como prioridade em sua agenda legislativa.