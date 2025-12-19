Deputado Ezequiel Neiva entrega micro-ônibus para reforçar a saúde em Cabixi

A população do município de Cabixi recebeu um importante reforço para a área da saúde com a entrega de um micro-ônibus destinado ao transporte de pacientes. O veículo foi adquirido por meio de emenda parlamentar do deputado estadual Ezequiel Neiva (União Brasil), que destinou R$ 610 mil ao município para a compra do equipamento.

O micro-ônibus será utilizado no transporte de pacientes que necessitam de atendimento em outros centros de referência, como Vilhena, Cacoal e Porto Velho, garantindo mais conforto, segurança e dignidade durante os deslocamentos.

Ônibus foi adquirido via emenda parlamentar (Foto: Alexandre Almeida)

A entrega ocorreu na manhã desta sexta-feira (19) e contou com a presença do prefeito Silvano, do vice-prefeito Fábio Matos, do vereador Fábio Luz (Fabinho), autor do pedido, do suplente de deputado federal Wiveslando Neiva, além de outras autoridades locais.

Durante a solenidade, o deputado Ezequiel Neiva destacou que a entrega do micro-ônibus representa um verdadeiro presente para Cabixi e um avanço significativo no atendimento aos pacientes. “Imagine um paciente precisar se deslocar de Cabixi até Porto Velho, um trajeto de mais de 800 quilômetros. A pessoa já está fragilizada pela doença e ainda enfrenta uma viagem longa e cansativa. Esse paciente precisa, no mínimo, de conforto”, ressaltou o parlamentar. Ezequiel Neiva também enfatizou que o veículo é equipado com plataforma elevatória, garantindo acessibilidade a pacientes com dificuldades de locomoção.

O prefeito Silvano comemorou a conquista e afirmou que o novo micro-ônibus proporcionará viagens mais seguras e humanizadas. Segundo ele, o veículo atende a uma demanda crescente do município e representa um avanço importante no suporte oferecido aos pacientes que dependem do transporte público municipal para acessar atendimentos especializados.

Para Wiveslando Neiva, a entrega do micro-ônibus reafirma o compromisso com a melhoria dos serviços de saúde e com a qualidade de vida da população de Cabixi. “Com mais esse equipamento, o município fortalece sua capacidade de atendimento e assegura mais dignidade aos pacientes que dependem do transporte oferecido pelo serviço público”, destacou.

Durante a solenidade, o deputado Ezequiel Neiva destacou que a entrega do micro-ônibus representa um avanço significativo no atendimento aos pacientes (Foto: Alexandre Almeida)

O vereador Fábio Luz (Fabinho) também ressaltou o comprometimento do deputado Ezequiel Neiva com o município. “Estou honrado com essa entrega. É mais um compromisso assumido e cumprido integralmente pelo deputado com a população de Cabixi”, concluiu.