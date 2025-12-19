Eyder Brasil promove “Um Sonho de Natal” no Residencial Morar Melhor

O deputado estadual Eyder Brasil realiza, no próximo sábado (20), a partir das 17h, “Um Sonho de Natal”, no Residencial Morar Melhor. O evento, voltado para a comunidade, promete uma tarde de celebração, lazer e solidariedade, com expectativa de público de aproximadamente mil pessoas, entre crianças, jovens e adultos.

A programação inclui sorteio de brinquedos, e cestas básicas, além de apresentações culturais, recreação, atividades lúdicas e momentos de integração entre os moradores. A proposta é levar o espírito do Natal para perto das famílias, criando um ambiente de alegria, acolhimento e esperança, especialmente para as crianças da comunidade.

“Ao longo deste ano, desenvolvemos diversas ações sociais unindo lazer, acolhimento e assistência à comunidade. Essas iniciativas vão além da diversão, levam cuidado, atenção e apoio em diferentes áreas, especialmente para quem mais precisa. Momentos como esse são também uma forma de retribuir o carinho e a confiança da população, fortalecendo vínculos, promovendo dignidade e ajudando a construir um futuro melhor para as famílias”, declarou o parlamentar.