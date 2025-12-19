Foragido é detido após tentativa de fuga durante patrulhamento em Vilhena

Na noite de quinta-feira, 18 de dezembro de 2025, uma guarnição da Rádio Patrulha realizava buscas ao autor de um furto a veículo ocorrido nas dependências de uma escola estadual, no bairro Jardim das Oliveiras, em Vilhena.

Segundo apurou o Extra de Rondônia, durante o patrulhamento, ao chegar ao cruzamento da Rua 831 com a Rua 828, no bairro Alto Alegre, os policiais visualizaram um homem transitando em via pública que, ao notar a aproximação da viatura, demonstrou atitude suspeita ao acelerar o passo e tentar evitar a identificação, levantando a suspeita de envolvimento no crime registrado horas antes.

Em seguida, o indivíduo abandonou uma bicicleta e fugiu a pé. Após diligências e buscas em um imóvel em construção nas proximidades, o suspeito foi localizado e contido, sendo necessário o uso de técnicas de imobilização e algemas, conforme os protocolos operacionais.

Durante a revista pessoal, os policiais encontraram um aparelho celular, a quantia de R$ 18,00 em dinheiro e uma porção de substância com características de entorpecente. Questionado, o suspeito assumiu a posse da droga e afirmou tê-la adquirido de pessoa desconhecida na Praça do Geraldão.

Sobre a bicicleta, que possuía registro de furto, o homem alegou que não praticou o crime e disse tê-la comprado de um desconhecido por R$ 100,00. Em relação ao aparelho celular, declarou também ter adquirido nas mesmas circunstâncias, informando que o equipamento havia sido resetado antes da compra.

Durante a abordagem, o suspeito inicialmente forneceu um nome falso, mas acabou sendo corretamente identificado pela guarnição, por já ser conhecido no meio policial. Ainda no local, ele informou espontaneamente que estava foragido do sistema prisional, fato confirmado após consulta aos sistemas de segurança, que apontou a existência de mandado de prisão em aberto.

O homem também relatou ter rompido a tornozeleira eletrônica para evitar o monitoramento e permanecer em liberdade.

Diante dos fatos, o suspeito foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com o material apreendido, para a adoção das providências cabíveis.