Homem armado com faca rouba bicicleta durante madrugada em Vilhena

Na madrugada de quinta-feira, 18 de dezembro de 2025, uma guarnição da Rádio Patrulha foi acionada para atender a uma ocorrência de roubo de bicicleta na Avenida das Magnólias, no bairro Cristo Rei, em Vilhena.

No local, os policiais fizeram contato com a vítima, que relatou estar transitando de bicicleta pela Avenida Melvin Jones quando, em frente a uma escola situada nas proximidades do cemitério, foi abordada por um homem de pele clara, com as laterais da cabeça raspadas, vestindo shorts e camiseta.

Segundo o relato, o suspeito portava uma faca de grande porte e anunciou o roubo, demonstrando comportamento bastante agitado. Após a vítima entregar a bicicleta, o criminoso fugiu pela Avenida Melvin Jones, enquanto a vítima correu até sua residência, localizada no bairro Jardim Primavera e de lá acionou a polícia.

A guarnição realizou buscas pela região, porém o suspeito e a bicicleta não foram localizados até o momento.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil de Vilhena, que dará prosseguimento às investigações.