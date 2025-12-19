OBRAS: atuação da deputada Rosangela Donadon resulta em recuperação de pontos críticos em Chupinguaia

Com a atuação da deputada estadual Rosangela Donadon (União Brasil), o município de Chupinguaia recebe importantes obras voltadas à recuperação de pontos críticos e à segurança viária.

O maquinário segue hoje, sexta-feira, dia 19, para a região, onde serão executados serviços de implantação de quebra-molas e recuperação de trechos da RO-391, rodovia que liga o distrito de Guaporé ao município de Chupinguaia.

As placas de sinalização que indicam a implantação dos redutores de velocidade já estavam instaladas há mais de 30 dias, seguindo os protocolos de segurança necessários para alertar motoristas e motociclistas. Agora, com a chegada do maquinário, será realizada a implantação definitiva dos quebra-molas em um trecho considerado crítico, onde vinham sendo registrados acidentes.

Além da construção dos redutores de velocidade, os trabalhos incluem a recuperação de alguns pontos da RO-391, especialmente na altura do Bar do César, melhorando as condições de trafegabilidade e garantindo mais segurança para quem utiliza o trajeto diariamente.

A coordenação das ações está sob responsabilidade de Eudes, gerente da usina, que acompanha de perto a execução dos serviços para assegurar agilidade, eficiência e qualidade nos trabalhos.

A deputada Rosangela Donadon agradeceu o apoio do governador Coronel Marcos Rocha, destacando a parceria institucional e o comprometimento do Governo de Rondônia com a segurança da população e com a melhoria da infraestrutura viária do estado.

A iniciativa reforça o compromisso da deputada com a prevenção de acidentes, a mobilidade e a promoção de melhores condições de tráfego para moradores e motoristas que utilizam a via.