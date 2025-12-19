PM intervém em desavença familiar envolvendo menor em surto em Colorado

Na tarde de quinta-feira, 18 de dezembro de 2025, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de desavença familiar em um imóvel localizado no bairro Cruzeiro, em Colorado do Oeste.

Conforme apurado pelo Extra de Rondônia, no local a guarnição fez contato com a solicitante, que relatou que seu filho, menor de idade e com histórico de transtornos mentais, encontrava-se em estado de extrema agressividade, dirigindo condutas hostis contra ela e contra a avó, além de provocar danos no interior da residência.

Durante a intervenção policial, o menor se apoderou de uma tesoura e de um pedaço de madeira, passando a utilizá-los de forma ameaçadora, inclusive tentando investir contra os militares, o que representou risco à integridade física da guarnição, dos familiares e do próprio adolescente.

Inicialmente, os policiais adotaram meios não coercitivos, como verbalização, diálogo e técnicas de gerenciamento de crise, em conformidade com o princípio do uso progressivo da força.

No entanto, diante da resistência ativa, da ameaça iminente e da ineficácia das tentativas de contenção verbal, foi necessário o emprego de material de menor potencial ofensivo, com a utilização de spray de pimenta, de forma proporcional e moderada, para cessar as agressões e restabelecer a ordem.

Após a redução da capacidade ofensiva, o menor foi contido fisicamente com o uso de algemas, conforme os protocolos operacionais, com a finalidade de garantir a segurança de todos os envolvidos, sendo a medida encerrada assim que a situação foi estabilizada.

Com o cessar dos efeitos do agente químico, a mãe informou que o filho possui histórico de distúrbio mental e que episódios de frustração, especialmente diante de respostas negativas, costumam desencadear surtos. Segundo ela, na data dos fatos, o comportamento agressivo teve início após a avó ter proibido o menor de sair da residência.

Após a completa estabilização do ambiente, o adolescente foi orientado quanto à inadequação de suas condutas e às consequências de seus atos, não apresentando novas reações agressivas.

A mãe informou ainda que não tinha interesse em representar criminalmente, esclarecendo que o acionamento da Polícia Militar teve apenas o objetivo de acalmar o filho.

A guarnição permaneceu no local até a normalização da situação, não sendo constatadas lesões aparentes decorrentes da atuação policial.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil.