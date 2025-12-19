PM prende suspeito de tráfico e apreende drogas durante patrulhamento em Pimenteiras

Na madrugada desta sexta-feira, 19 de dezembro de 2025, a Polícia Militar realizava patrulhamento pela Rua Francisco Mendes Nery, região central de Pimenteiras do Oeste, quando a guarnição avistou um homem conhecido por ser usuário de drogas saindo de uma residência cujo proprietário é suspeito de envolvimento com o tráfico de entorpecentes.

Antes de ser abordado, os policiais perceberam que o indivíduo dispensou um objeto no chão. Ao verificar o local, foi encontrado um invólucro contendo cerca de 27 gramas de substância aparentando ser maconha.

Questionado sobre a procedência do entorpecente, o abordado relatou que teria adquirido a droga pelo valor de R$ 100,00, comprada do proprietário da residência de onde havia acabado de sair.

Diante das informações, a guarnição deslocou-se até o imóvel suspeito. Ao notar a presença policial, o morador abriu uma janela nos fundos da casa e fugiu, pulando o muro em direção ao quintal de uma residência vizinha.

Durante a fuga, os policiais visualizaram que o suspeito carregava uma vasilha contendo substância semelhante à já apreendida.

Após acompanhamento, os militares conseguiram deter o suspeito no quintal do imóvel vizinho, onde ele foi encontrado com aproximadamente 98 gramas de substância análoga à maconha.

Na sequência, foi realizada incursão no interior da residência, onde os policiais localizaram cerca de nove gramas de maconha no congelador da geladeira e aproximadamente 28 gramas de substância aparentando ser cocaína escondidas sob um colchão. Também foram apreendidos R$ 200,00 em dinheiro, em duas notas de R$ 100, e um aparelho celular modelo iPhone.

Ao ser questionado, o suspeito negou a prática de tráfico, alegando que teria apenas cedido a droga ao usuário. A versão foi contestada pelo dependente químico, que reafirmou ter comprado o entorpecente pelo valor informado anteriormente.

Diante dos fatos, os envolvidos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Cerejeiras, onde foram adotadas as providências cabíveis.