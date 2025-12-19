Polícia registra morte de idosa centenária em residência de Corumbiara

Na madrugada de quinta-feira, 18 de dezembro de 2025, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência na Rua 15 de Novembro, no bairro Cristo Redentor, em Corumbiara.

Segundo apurou o Extra de Rondônia, no local, a equipe policial fez contato com o solicitante, que informou o falecimento de sua sogra, Maria Deolinda Guimarães, de 107 anos.

Segundo o relato, a mulher estava acamada há vários dias em razão da idade avançada e de seu estado de saúde, vindo a óbito de forma aparentemente natural.

Os policiais constataram que a idosa encontrava-se deitada em sua cama, já sem sinais vitais. Durante a verificação do ambiente, não foram observados indícios de violência, sinais de luta, arrombamento ou qualquer outra circunstância que pudesse indicar a prática de crime.

Diante da situação, foi feito contato com o perito criminal de plantão, que informou não haver necessidade de realização de perícia no local, em razão das características de morte natural e da ausência de sinais de violência.

Após a liberação, foi autorizada a remoção do corpo por uma funerária para os trâmites legais de velório e sepultamento.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil de Cerejeiras para fins de formalização.