Professor que cumpria pena por assédio a menores é encontrado morto dentro de casa em Vilhena

O professor Antônio Mantelli, de 78 anos, foi encontrado morto na noite desta sexta-feira, 19 de dezembro de 2025, em sua residência localizada na Rua Marcos da Luz, região central de Vilhena.

Conforme apurado pelo Extra de Rondônia, no início da noite, um amigo foi até o imóvel para levar alimentos ao professor e o encontrou já sem sinais vitais. Diante da situação, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados.

No local, os bombeiros constataram oficialmente o óbito. A Polícia Militar realizou a verificação inicial da residência e não identificou indícios de violência ou sinais de que a morte tenha sido provocada por terceiros.

A área foi isolada para os trabalhos da Perícia Técnico-Científica, que, em uma avaliação preliminar, levantou a hipótese de infarto fulminante como possível causa da morte.

Após os procedimentos periciais, o corpo foi removido pela Funerária São Matheus e encaminhado para necropsia, que deverá confirmar oficialmente a causa do óbito.

Antônio Mantelli havia sido condenado pela Justiça por crimes de natureza sexual contra menores de idade. Ele chegou a cumprir parte da pena em regime fechado e, posteriormente, passou a cumprir prisão domiciliar, monitorado por tornozeleira eletrônica.